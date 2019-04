Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gem. Neresheim-Hohenlohe - PKW überschlägt sich

Aalen (ots)

Am Donnerstag gegen 21:20 Uhr befuhr ein 45-Jähriger die Landesstraße 1080 von Aalen-Beuren in Richtung Neresheim-Hohenlohe. Kurz vor dem Ortseingang von Hohenlohe kam er wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er ein Stück durch den Grünstreifen gefahren war, prallte er gegen einen großen Stein. Hierdurch wurde das Auto ausgehebelt, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Auto befreien. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 20.000 EUR. Da der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, mußte er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

