POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Oberrot- Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag gegen 18:25 Uhr befuhr eine 38-jährigere VW-Fahrerin die Rottalstraße aus Richtung Ortsmitte Oberrot kommend in Richtung Fichtenberg. Am Ortsende wollte sie nach links in die Stiersbachstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 18-jährigen entgegenkommenden VW-Fahrer. Es kam in der Kreuzungsmitte zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Untermünkheim - Unfall mit zwei verletzten Personen

Am Donnerstag um 18:55 Uhr befuhr eine 24-jährige Opel-Fahrerin die Westumfahrung von der Bundestraße 19 kommend und wollte nach links auf den Autobahnzubringer abbiegen. Hierbei übersah sie schon beim Abbiegen die entgegenkommende, bevorrechtigte 48-jährige Seat-Fahrerin und kollidierte mit dieser im Einmündungsbereich. Dadurch drehte sich der Opel. Der Seat stieß auf einen von der Autobahn kommenden, verkehrsbedingt an der Einmündung stehenden, Ford eines 24-jährigen. Dieser wurde wiederum auf den hinter ihm stehenden Skoda eines 60-Jährigen geschoben. Die Fahrerin des Seat und eine Beifahrerin wurden beim Unfall schwer verletzt und ins Diakonieklinikum Schwäbisch Hall verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

