Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Zeugen nach Einbruch in Bank gesucht

Lorup (ots)

In der Nacht zu Montag drangen bislang unbekannte Täter gegen 02:00 Uhr in den Vorraum einer Bank in der Hauptstraße ein. Die Täter brachen zunächst die Eingangstür auf und versuchten im weiteren Verlauf einen Geldautomaten aufzuhebeln. Ob es sich dabei um die Vorbereitung einer möglichen Automatensprengung handelte, wird derzeit geprüft. Die Täter verließen den Tatort ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

