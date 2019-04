Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Brand

Aalen - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 13:10 Uhr befuhr eine 44-jähriger Radfahrerin mit ihrem Pedelec einen Waldweg im Gewann Baierstein, zwischen dem sogenannten `Vierwegzeiger` und Simmisweiler. In einer Rechtskurve geriet sie aufgrund eines Fahrfehlers ins Rutschen und stürzte. Hierbei wurde sie schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Ostalbklinikum verbracht.

Aalen - Flächenbrand - Zeugen gesucht

Am Donnerstag zwischen 17:25 Uhr und 17:40 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine ca. 40 m² große Wiesen- und Heckenfläche in Brand. Die Feuerwehr Aalen war mit zwei Fahrzeugen und neun Mann vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Ein Zeuge gab gegenüber der Polizei an, dass er einen flüchtenden Mann gesehen habe.

Zeugen, welche Hinweise zur Brandursache geben können oder verdächtige Wahrnhemungen gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier in Aalen unter 07361 5240 zu wenden.

Essingen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag um 18:05 Uhr befuhr eine 71-jährige VW- Lenkerin die Landesstraße zwischen Dewangen und Forst. Kurz nach dem Ortsende von Forst kam ihr ein dunkles unbekanntes Fahrzeug entgegen, welches mittig auf der Fahrbahn fuhr. Um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie diesem nach rechts aus, touchierte hierbei den rechten Randstein und erhielt dadurch einen platten Reifen. Der Verursacher flüchtete in Richtung Dewangen. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtenden Fahrer oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier in Aalen unter 07361 5240 150 zu wenden.

Ellwangen - Unfall mit Landwirtschaftlichem Fahrzeug

Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr wollte ein 31-jähriger Traktor-Fahrer mit einem angehängtem Güllefass von einem Feldweg nach rechts auf die Kreisstraße zwischen Buchhausen und Pfalheim in Richtung Buchhausen einbiegen. Da er der Meinung war, dass der von rechts kommende 18-jährige Ford- Lenker noch sehr weit entfernt war bog er in die Kreisstraße ein. Der von rechts heranfahrende Ford-Fahrer erschrak dadurch, wollte nach rechts ausweichen und geriet hierbei vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und wurde verletzt. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der Ford-Fahrer wurde in die Virgrundklinik eingeliefert.

Unterschneidheim - Unfallflucht Zeugenaufruf

Eine 82-jährige fuhr mit einem PKW Smart am Donnerstag gegen 15:43 Uhr auf der Landesstraße von Zöbingen in Richtung Unterschneidheim. Kurz nach dem Ortsende kam ihr ein unbekannter Fahrzeuglenker mit einem Anhänger entgegen. Während der Fahrt löste sich ein Rad des Anhängers und rollte auf das Fahrzeug der 82-jährigen zu. Sie konnte dem Rad nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem. Der Verursacher fuhr in Richtung Zöbingen weiter ohne sich um den entstandenen Schaden und seinen verlorenen Reifen zu kümmern. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtende Fahrer oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier in Ellwangen unter 07961 930 0 zu wenden.

