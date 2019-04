Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schorndorf - Dachstuhlbrand

Am Karfreitag gegen 00:15 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in den Menzelweg ausrücken. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich zwei Holzstapel auf einer Dachterasse entzündet und das Feuer war im Begriff, sich auf den Dachstuhl auszubreiten. Da das Feuer relativ schnell entdeckt wurde, konnte es durch die Feuerwehr Schorndorf, die mit vier Fahrzeugen und 24 Mann ausgerückt war, schnell unter Kontrolle gebracht werden. Hierzu musste das Dach teilweise abgedeckt werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 20.000 EUR. Als Brandursache kommt ein Grill in Frage, der im Bereich der Holzstapel stand und zuvor benutzt worden war.

