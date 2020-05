Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Landau (ots)

Herxheim bei Landau (Pfalz), 29.05.2020, 08:15 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am Freitagmorgen gegen 08:15 Uhr in der Oberen Hauptstraße in Herxheim. Eine 54 Jahre alte Herxheimerin beabsichtigte mit ihrem Motorrad nach links in ein Grundstück abzubiegen und unterließ es laut Zeugenangaben zu blinken. Die nachfolgende Verkehrsteilnehmerin wollte die Kradfahrerin überholen, wonach es zum Zusammenstoß kam. Hierbei verletzte sich die Motorradfahrerin schwer und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Landau hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Sachschadenshöhe wird derzeit auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Weitere Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Thomas Frauenhoffer



Telefon: 06341-287-0

pilandau@polizei.rlp.de



