Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitsmessung

Germersheim (ots)

Am Freitagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim in der Straße Am Unkenfunk Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurde zwischen 22:50 und 23:30 Uhr das Tempo 30 überwacht. Insgesamt kam es zu fünf Geschwindigkeitsverstößen. Der Schnellste wurde mit 69 km/h gemessen. Durch die kürzlich erfolgten Anpassungen des Bußgeldkatalogs müssen zwei Autofahrer ihren Führerschein für einen Monat abgeben.

