Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand einer Wiese

Steinfeld (ots)

Zu einem Wiesenbrand zwischen der Bahnlinie und der Unteren Hauptstraße, kam es am Donnerstag, 28.05.2020, gegen 12:30 Uhr. Auf einer gemähten Wiese geriet aus bislang unbekannter Ursache das Heu auf einer Fläche von 1125 qm in Brand. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf die in der Nähe liegenden Schrebergärten und Holzlagerplätze über. Die Feuerwehren aus Steinfeld, Kapsweyer, Schaidt und Bad Bergzabern waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

