Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Bergzabern (ots)

Bad Bergzabern. Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug, einen weißen Ford Focus mit Pirmasenser Kennzeichen, am 29.05.20, zwischen 08.00 Uhr und 17.20 Uhr, auf einem Parkplatz an der Parkklinik in Bad Bergzabern, Kurtalstraße 83. Als sie Nachmittags zu ihrem PKW kam stellte sie fest, dass dieser an der rechten hinteren Stoßstange einen Schaden aufwies. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zu diesem Unfall bitte an die Polizei Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell