POL-PDLD: Einbruch in Baucontainer

Landau (ots)

Landau, 28.05.2020 18:00 Uhr bis 29.05.2020, 07:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände in der Landauer Bornbachstraße ein. Dort wurden mehrere Baucontainer aufgebrochen. Hieraus wurden diverse Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

