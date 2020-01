Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-geparkter BMW beschädigt/Verursacher geflüchtet

Geldern (ots)

Am Donnerstag (9. Januar 2020) zwischen 14:30 und 16:30 Uhr wurde ein in Geldern an der Hartstraße in Fahrtrichtung Harttor geparkter BMW beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug hat offensichtlich einen leichten Schaden an der Front des BMW verursacht und sich danach entfernt. Hinweise zu Verursacher oder Fahrzeug bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cp)

