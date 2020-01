Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Niederländische Zeuginnen einer Unfallflucht gesucht

Straelen (ots)

Am Samstag (11. Januar 2020) zwischen 17:30 und 17:45 Uhr beschädigte ein Autofahrer eine Mercedes E-Klasse, die auf einem Parkplatz in der Nähe eines Supermarktes am Beginenpad abgestellt war. Als der Besitzer des Wagens zu seinem PKW zurückkehrte, sprachen ihn drei niederländische Damen an, die den Unfall gesehen hatten und Hinweise zum Verursacher geben konnten. Allerdings machten die Damen anschließend keine Angaben zu ihren eigenen Personalien. Sie werden nun gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

