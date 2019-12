Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 28.12.2019

Cuxhaven (ots)

Loxstedt-Bexhövede: Polizei fahndet nach Radlader Am Samstag gegen 09.30 Uhr wurde durch einen Zeugen in Loxstedt-Bexhövede ein vermutlich in Bunde (Bereich Leer) unterschlagener Radlader gesehen. Der Radlader soll auf einem Pkw-Anhänger gestanden haben und durch einen Pkw der Marke Daimler Benz, Typ ML (Geländewagen) gezogen worden sein. Bei dem Radlader soll es sich um einen Radlader in gelber Farbe mit der Aufschrift "Schäffer Aeissen Gerüst und Baugerätevermietung" handeln.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib, Fahrstrecke oder Arbeitsstellen des Radladers machen können, sich unter 04706/9480 bei der Polizei Schiffdorf zu melden.

Weitere Meldungen liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Peter Oprowski

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell