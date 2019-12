Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 26.12.2019

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven: Überfall auf Gaststätte Am 1. Weihnachtstag gegen 19.30 Uhr betrat eine mit einer Sturmhaube maskierte Person eine Gaststätte in der Deichstraße, kurz vor der Einmündung zur Neuen Reihe, und forderte unter Drohung mit einem Messer die Herausgabe von Geld. Nachdem der Person Bargeld ausgehändigt wurde, verließ die Person die Gaststätte und flüchtete in Richtung Klappbrücke/Hafen. Die Polizei bittet unter 04721/5730 um Zeugenhinweise.

Cuxhaven-Döse: Zigarettenautomat entwendet In der Zeit zwischen Heiligabend, 08.00 Uhr, und dem 1. Weihnachtstag, 11.00 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Nordfeldstraße, Höhe Minigolfplatz. Der sehr schwere Automat wurde am 1. Weihnachtstag in Belum an der B 73 wieder aufgefunden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen am Tatort in Cuxhaven-Döse oder am Ablageort in Belum gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter 04721/5730 bei der Polizei Cuxhaven zu melden.

Cuxhaven: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt Am 2. Weihnachtstag gegen 11.10 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung B73/Alte Marsch gemeldet. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass vermutlich ein 87-jähriger Radfahrer das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet hat und in die B 73 eingefahren ist, um diese zu überqueren. Der 79-jährige Fahrer eines aus Richtung Hamburg kommenden Ford konnte trotz sofortiger Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern und prallte mit dem Radfahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog den 87-jährigen Mann in eine Klinik in Bremerhaven. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die B 73 gesperrt werden. Weitere Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Die Polizei bittet unter 04721/5730 um Zeugenhinweise.

Weitere Meldungen liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Peter Oprowski

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell