POL-CUX: LK Osterholz/ Bundesautobahn 27, FR Walsrode, Höhe AS Schwanewede - Bei Ausweichmanöver leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Am Dienstag, den 24.12.2019, gegen 13:20 Uhr, befuhr eine 27-jährige Bremerhavenerin die A 27 in Fahrtrichtung Walsrode, als sie in Höhe der Anschlussstelle Schwanewede eine Motorabdeckung auf der Fahrbahn bemerkte. Beim Ausweichen verlor die junge Frau mit ihrem VW Passat die Kontrolle über ihr Fahrzeug, touchierte zunächst einen 7,5-Tonner eines 60-jährigen Bremers, kollidierte anschließend mit der Mittelschutzplanke und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Die leicht verletzte Fahrzeugführerin wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer des 7,5-Tonners blieb glücklicherweise unverletzt.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Das beschädigte und nicht mehr fahrbereite Fahrzeug der Bremerhavenerin wurde durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt.

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Der Individualverkehr konnte an der Anschlussstelle Schwanewede abgeleitet werden, sodass es nur zu geringfügigen Beeinträchtigungen kam.

