Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrradfahrerin gestürzt: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Nach dem Sturz einer Fahrradfahrerin am Donnerstag, 6. August, kurz nach 19 Uhr in Hardterbroich-Pesch sucht die Polizei Mönchengladbach Zeugen.

Die 55-jährige Frau war auf dem Fahrradweg an der Korschenbroicher Straße - aus Richtung Korschenbroich kommend - unterwegs. An der Einmündung der Breitenbachstraße bremste sie abrupt ab, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw (einem roten Toyota) einer 45-jährigen Autofahrerin zu vermeiden, die von der Breitenbachstraße auf die Korschenbroicher Straße in Fahrtrichtung Erzbergerstraße abbog. Die Fahrradfahrerin fiel vom Rad auf die Fußgängerfurt. Die verletzte Frau musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen - insbesondere zu den Lichtzeichen der Ampelanlage - machen können, sollten sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei melden. (ds)

