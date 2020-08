Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebe geben sich als Handwerker aus - Ältere Menschen in ihren Wohnungen bestohlen

Mönchengladbach (ots)

Nach zwei Fällen, bei denen Trickbetrüger sich als Handwerker ausgegeben haben, mit ihrer Masche erfolgreich waren und Diebstahlsdelikte zum Schaden von älteren Menschen begehen konnten, bittet die Polizei Mönchengladbach um Zeugenhinweise. Die Polizei mahnt zugleich abermals zur Vorsicht: "Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!" So lautet der Appell an alle Bürger.

Am Montag, 3. August, gegen 11.20 Uhr war ein Mehrfamilienhaus in Giesenkirchen am Ahrener Feld der Tatort. Ein Mann klingelte dort unmittelbar an der Tür einer Wohnung in einer oberen Etage und gab sich als Handwerker einer Wohnbaugesellschaft aus, der etwas am Wasseranschluss nachschauen oder reparieren müsse. Die 88-jährige Bewohnerin ließ ihn herein. Unter einem Vorwand lenkte er die Frau ab und verschwand schließlich - mit Bargeld als Beute, wie sich später herausstellte. Die Täterbeschreibung: 25 bis 35 Jahre alt, korpulente Statur, 1,80 bis 1,85 Meter groß, kurze, dunkelblonde Haare, gepflegte Erscheinung, deutsch sprechend; bekleidet mit dunkelblauem Pulli mit weißer Beschriftung in Brusthöhe sowie mit langer Hose.

Am Dienstag, 4. August, gegen 16 Uhr waren zwei unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in Rheindahlen am Südwall aktiv. Es klingelte an der Haustür. Eine 78-jährige Bewohnerin öffnete. Ein Mann kam die Treppe hoch zur Wohnung: korpulent, komplett schwarz angezogen, zwischen 40 und 50 Jahre alt, deutsch sprechend. Er gab an, vom Wasserwerk zu kommen und überprüfen zu müssen, ob das Wasser gut durch die Leitung fließen würde. Eine weitere Person war noch unten im Treppenhaus im Keller zu sehen. Den beiden Tätern gelang es am Ende, Schmuck aus der Wohnung der Frau zu entwenden.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise zu diesen Fällen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

