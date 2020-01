Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrug bei "Heizungsreparatur" (35/3001)

Speyer (ots)

22.01.2020, 13:00 Uhr

Am Donnerstag erstattete eine 54-jährige Frau aus Speyer-West eine Betrugsanzeige gegen einen von ihr am 22.01. mit der Reparatur ihrer defekten Heizung beauftragten Handwerker. Die Mobilfunknummer des Handwerkers habe sie über "Google" in Erfahrung gebracht. Der Mann, der mit einem Privatfahrzeug vorfuhr, stellte für seine Dienstleistung vorab Kosten in Höhe von ca. 300 EUR in Aussicht. Danach nahm er die Heizung in Augenschein, ohne jedoch entsprechendes Werkzeug mitzuführen, geschweigen denn, die Heizung öffnen zu können. Nach ca. einer halben Stunde legte er eine handgeschriebene Rechnung über 352 EUR vor, mit dem Hinweis, dass er die Heizung nicht reparieren könne, da sie zuvor nicht gewartet wurde. Weil der Geschädigten nach Begleichung der Rechnung Zweifel aufkamen, schrieb sie die auf der Rechnung angegebene Firma an. Der Brief kam jedoch unzustellbar wieder zurück. Die Polizei hat deshalb Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges gegen den derzeit unbekannten Handwerker eingeleitet.

