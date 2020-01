POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 30.01.2020 um 18:00Uhr ereignet sich Am Kanas in Frankenthal ein Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Frankenthalerin und ein 66 Jahre alter Mann aus Frankenthal befahren in der genannten Reihenfolge mit ihren Pkw die Straße Am Kanal in Fahrtrichtung Foltzring. Da die Dame verkehrsbedingt bremsen muss und der nachfolgende Pkw-Fahrer dies zu spät registriert, kommt es zum Auffahrunfall. Während der polizeilichen Unfallaufnahme bemerken die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,35 Promille. Der Mann wird auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Es entstand lediglich am auffahrenden Pkw ein geringer schaden von ca. 200,-EUR. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

