Polizei Mettmann

POL-ME: Trickbetrug im letzten Moment verhindert: Wülfrather Rentner fällt nicht auf "falsche Polizeibeamte" herein - Wülfrath

Haan - 1911128

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (27. November 2019) registrierte die Polizei im Kreis Mettmann erneut eine Welle von Anrufen so genannter "falscher Polizeibeamter" bei Seniorinnen und Senioren - diesmal vor allem in Haan und Wülfrath. In einem Fall ist es dabei beinahe zu der Übergabe einer hohen Bargeldsumme an einen Trickbetrüger gekommen. Erst im letzten Moment konnte dies verhindert werden, weil das Opfer, ein 78-jähriger Wülfrather, stutzig wurde.

Gegen 11:45 Uhr erhielt der Wülfrather den Anruf eines ihm unbekannten Mannes, der sich am Telefon als Kriminalbeamter der Polizeiwache Wülfrath vorstellte. Der vermeintliche Polizist gab an, die Polizei habe nach einem Einbruch zwei Männer festgenommen, zwei weitere seien jedoch noch flüchtig. Daher seien die Wertgegenstände des Wülfrathers in seinem Haus nicht mehr sicher. Die Polizei biete daher an, einen Kollegen vorbei zu schicken, um die Wertgegenstände in "sichere Verwahrung" zu nehmen, bis die Gefahr vorüber sei. Durch geschickte Gesprächsführung setzte der Anrufer den Wülfrather derart unter Druck, dass sich dieser sogar dazu überreden ließ, seine Bargeldbestände aus dem Schließfach seiner Bank zu holen - angeblich, so der Anrufer, "weil es dort auch nicht sicher sei".

Gemeinsam mit seiner Frau holte der Wülfrather das Geld bei seiner Bank ab. Auf dem Rückweg zu seiner Wohnanschrift wurde der 78-Jährige jedoch glücklicherweise stutzig und suchte die Polizeiwache auf, wo dann der Schwindel aufflog, sodass ein Schaden im letzten Moment verhindert werden konnte.

Weitere Ermittlungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu konkreten Hinweisen zu dem Trickbetrüger am Telefon, noch zu etwaigen Mittätern. Der Anrufer soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Falls sowie der erneuten Anrufswelle in Haan und Wülfrath warnt die Kreispolizeibehörde Mettmann noch einmal eindringlich vor den verschiedenen Maschen von Trickbetrügern am Telefon und insbesondere vor der des so genannten "falschen Polizeibeamten". Dabei gilt:

Die Polizei bittet Sie niemals - weder persönlich, noch am Telefon - um die Herausgabe Ihres Geldes, Ihrer Wertgegenstände oder sensibler Daten. Beenden Sie im Zweifelsfall immer selbstständig Gespräch und informieren Sie anschließend die Polizei über "110", um den Vorgang zu melden. Die Botschaft dabei lautet: "Auflegen ist nicht unhöflich!" - Warnen Sie insbesondere Ihre älteren Angehörigen vor der Masche der Trickbetrüger!

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell