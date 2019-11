Polizei Mettmann

POL-ME: Nach der Kurve von der nassen Straße abgekommen - Wülfrath - 1911125

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag des 27.11.2019, gegen 16.10 Uhr, befuhr eine 28-jährige Frau aus Wuppertal, mit einem grünen PKW VW Lupo, die innerörtliche Straße Schlupkothen (L 74), im Wülfrather Ortsteil Schlupkothen, aus Richtung Aprath kommend, in Fahrtrichtung Hammerstein.

Aus bislang noch unbekannten Gründen verlor sie ausgangs einer engen Doppelkurvenkombination, in Höhe des Hauses Nr. 51, auf leicht ansteigender und regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Lupo kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Gehweg. Dort prallte er zunächst mit Weihnachtsdekoration und der Hauswand des Hauses Nr. 51 zusammen, bevor er in mehreren bepflanzten Blumenkübeln, unmittelbar vor der Einmündung der Zufahrt zum Haus Schlupkothen 49 (Kommunikations-Center Wülfrath / Kathedrale), zum Stillstand kam.

Bei diesem Unfall verletzte sich die 28-jährige VW-Fahrerin so schwer, dass sie ein angeforderter Rettungswagen in eine Wuppertaler Klinik bringen musste, wo die Patientin zur stationären ärztlichen Behandlung und Beobachtung verblieb. Am Unfallwagen, der Hauswand, den Blumenkübeln und der Weihnachtsdekoration entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindesten 7.000,- Euro.

Der totalbeschädigte Lupo wurde abgeschleppt. Trotz der erforderlichen Rettungs-, Bergungs-, Aufräum- und Unfallaufnahmearbeiten, wurde der Berufsverkehr auf der stark befahrenen Landstraße nicht wesentlich behindert, da nur sehr kurzzeitige Sperrungen einer Fahrspur erforderlich waren.

