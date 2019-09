PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zeugenaufruf - Hochzeitsgesellschaft begeht Verkehrsdelikte auf der A66 und A3 im Raum Wiesbaden und Idstein

Was zunächst als ein illegales Autorennen gemeldet wurde, stellte sich als Hochzeitsgesellschaft heraus. Die befuhr gegen 13:35 Uhr die A66 im Bereich der Anschlussstelle Mainzer Straße in Richtung Wiesbadener Kreuz. Unter den zunächst gemeldeten 4 bis 6 Fahrzeugen befanden sich auch mehrere hoch motorisierte Luxusfahrzeuge. Die Fahrzeuge fuhren bereits auf der A66 auffällig, sodass es zu ersten Meldungen kam. Sie überholten sich gegenseitig und auch andere Fahrzeuge und das auch verbotswidrig rechts. Am Wiesbadener Kreuz fuhr die Gruppe von 10 bis 15 Fahrzeugen auf die A3 in Richtung Köln. Auch hier kam es wieder zu auffälliger Fahrweise aus der Gruppe heraus. Zeugen meldeten, dass die Fahrbahn möglicherweise durch die Fahrzeuge blockiert wurde. Weiterhin fuhren zwei Lamborghini aus der Gruppe heraus im Bereich der Anschlussstelle Niederhausen auf der Standspur. Dieses geschah mit höherer Geschwindigkeit, als auf der rechten Fahrspur, wodurch es zu verbotswidrigem Rechtsüberholen kam. Die Hochzeitsgesellschaft fuhr an der Anschlussstelle Idstein von der A3 ab und sammelte sich in einem dortigen Wohngebiet. Hier wurden durch die Polizei Kontrollen durchgeführt und Daten von Fahrern und Fahrzeugen erhoben. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte Verkehrsteilnehmer, welche in der Zeit von 13:35 Uhr bis etwa 14:00 Uhr durch Fahrzeuge auf der beschriebenen Strecke gefährdet oder genötigt wurden.

