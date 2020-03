Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Montag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, den Geldautomaten der Volksbankfiliale an der Friedrich-Runge-Straße aufzubrechen. Nachdem er zunächst vergeblich ein Brecheisen einsetzte, schlug er im Anschluss mit einer Gehwegplatte auf den Automaten ein. Es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 120.000 Euro, Bargeld erlangte der Täter jedoch nicht. Er konnte zunächst unerkannt entkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

