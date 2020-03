Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Beim Kochen eingeschlafen

Werlte (ots)

In der Nacht zu Sonntag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem vermeintlichen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Marktstraße ausrücken. Eine 25-jährige Bewohnerin hatte gegen 2.30 Uhr einen Kochtopf mit Nudeln auf dem Elektroherd erwärmt. Noch während der Zubereitung schlief sie ein. Bei der folgenden Rauchentwicklung löste der Brandmelder aus. Die Frau wurde nicht verletzt. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr Werlte war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort.

