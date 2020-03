Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Frisch entlassener Häftling erneut festgenommen

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen hat am Samstag einen 23-jährigen Mann festgenommen, der binnen nicht einmal zwei Tagen mindestens acht Straftaten begangen hat. Er war erst am Freitag nach Verbüßung einer Haftstrafe aus der JVA Vechta entlassen worden. Das Amtsgericht Nordhorn erließ am Sonntagmorgen erneut Haftbefehl. Bereits am Freitag war der offiziell in Braunschweig wohnende Mann in einer Lingener Gaststätte renitent geworden. Einem in der Folge ausgesprochenen Hausverbot kam er nicht nach, so dass dieses von einer Streifenbesatzung gegen dessen Widerstand durchgesetzt werden musste. Nach Beleidigungen und Angriffen gegen die Polizisten, verbrachte er den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle. Nachdem er am Samstagmorgen entlassen worden ist, dauerte es nicht lange, bis die Polizei sich wieder mit ihm befassen musste. Gegen 15.45 Uhr versuchte er in einem Sportgeschäft in der Innenstadt Waren im Wert von etwa 300 Euro zu stehlen. Nachdem er durch einen Mitarbeiter erwischt und festgehalten wurde, drohte er diesem, riss sich los und konnte zunächst ohne die Beute entkommen. Eine Streifenbesatzung der Polizei konnte ihn wenig später in der Nähe des Tatortes festnehmen. Ermittlungen ergaben, dass er zuvor mindestens einen weiteren Ladendiebstahl begangen hat. Der 23-Jährige wurde am Sonntagmorgen einem Haftrichter beim Amtsgericht in Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungs- und Fluchtgefahr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell