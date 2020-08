Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bargeld bei Einbruch erbeutet: Wollmütze auf Fluchtweg sichergestellt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in Geschäftsräume in Ohler an der Konradstraße ist unter anderem Bargeld erbeutet worden.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 8. August, 22 Uhr, und Sonntag, 9. August, 8 Uhr, gelangte mindestens ein unbekannter Täter vermutlich über ein gekipptes Fenster in die Räumlichkeiten, öffnete Schränke und entwendete schließlich Bargeld sowie einen Koffer mit Unterlagen.

Auf dem möglichen Fluchtweg konnte die Polizei eine schwarze Wollmütze sicherstellen, die an einem Strauch hing.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

PÖressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell