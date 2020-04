Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Kurzzeitiger Stromausfall nach Schmorbrand; Böblingen: Rabiater Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Ein Schmorbrand in einem Verteilerkasten in der Bahnhofstraße hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 04:45 Uhr zu einem kurzzetigen Stromausfalln Waldenbuch geführt. Die Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften vor Ort, brauchte aber keinen Löschangriff durchzuführen, da es nur zu einer starkten Rauchentwicklung gekommen war. Durch den Energieversorger wurde die Trafostation vom Netz genomen und die Versorgung von Waldenbuch über andere Stationen wieder hergestellt.

Böblingen: Rabiater Radfahrer

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Böblingen gegen einen noch unbekannten Radfahrer, der am Mittwochabend gegen 18:05 Uhr in der Hanns-Klemm-Straße auffiel. Ein 20-jähriger Autofahrer war aus einer Einfahrt gefahren und hatte verkehrsbedingt anhalten müssen. Dadurch war die Durchfahrt des Radfahrers behindert. Der Unbekannte war dadurch offensichtlich derart erbost, dass er sein Rad schnappte und es dem 20-Jährigen durch das geöffnete Seitenfenster an den Kopf war. Der junge Mann zog sich dadurch leichte Verletzungen zu und die Fahrertür seines Renault wurde beschädigt. Der Radfahrer, der eine helle Hose und ein dunkles Oberteil trug, machte sich anschließend aus dem Staub. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

