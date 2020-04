Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Drogendealer flüchtet vor der Polizei

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Mann, der im Verdacht steht mit Drogen gehandelt zu haben, ist am Montagnachmittag (06.04.2020) zu Fuß vor Polizeibeamten an der Straße am Hausenring geflüchtet. Den Polizeibeamten fiel der Unbekannte gegen 15.00 Uhr auf, als der beim Erblicken des Streifenwagens offenbar seine Richtung änderte und losrannte. Daraufhin nahmen die Beamten die Verfolgung des Mannes auf, der über die Felder Richtung des angrenzenden Waldgebietes wegrannte. Auf seiner Flucht warf er zwei Plastiktüten weg, in denen die Beamten mehrere Hundert Gramm Marihuana entdeckten. Bei der Fahndung nach dem Flüchtigen waren neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch der Polizeihubschrauber sowie Polizeihundeführer im Einsatz. Der mutmaßliche Drogenhändler entkam unerkannt, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell