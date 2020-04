Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Polizei geflüchtet - Mutmaßlich betrunkener Autofahrer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (07.04.202) einen 29 Jahre alten Mercedes-Fahrer vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, betrunken vor der Polizei geflüchtet zu sein. Die Beamten bemerkten den Mercedes kurz nach Mitternacht, wie er von der Hauptstätter Straße mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit in die Marktstraße abbog. Die Beamten folgten dem Mercedes, dessen Fahrer entgegen der Einbahnstraße in die Nadlerstraße abbog. In der Steinstraße verloren ihn die Beamten aus den Augen. Bei der anschließenden Fahndung entdeckten die Beamten das verlassene Auto, den 29-Jährigen mutmaßlichen Fahrer sowie zwei 33 und 39 Jahre alte Mitfahrer im Parkhaus. Der 29-Jährige, der bei der Einfahrt in das Parkhaus möglicherweise auch eine Schranke beschädigte, stand offenbar unter Alkoholeinwirkung. Er musste eine Blutprobe abgeben, anschließend setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß.

