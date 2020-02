POL-DN: Brand hinter der Garage

Polizei Düren

Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstag gegen 09:30 Uhr zu einem Brand in der Honigmannstraße in Aldenhoven-Siersdorf auf.

Hinter der Garage des Hauses lag der Brandort. Die Feuerwehr Aldenhoven hatte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass das in der Garage stehende Auto sowie das Wohnhaus nicht beschädigt wurden. Nach ersten Ermittlungen lag der Brandherd im Bereich der Mülltonnen, die durch die Flammen vollständig zerstört wurden. Eine vorsätzliche Brandstiftung liegt nach Begutachtung durch die Brandermittler nicht vor.

Der Sachschaden beläuft sich auf bis zu circa 10000 Euro.

