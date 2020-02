Polizei Düren

POL-DN: Zug gestoppt und Widerstand geleistet

Düren (ots)

Weil ein Fahrgast ohne Grund die Notbremse in einem Zug betätigte, rief der Zugschaffner die Polizei hinzu.

Gegen 19:35 Uhr hatte ein junger Mann in der S-Bahn zwischen Buir und Merzenich die Notbremse gezogen. Zeugen hatten ihn dabei gesehen und den Schaffner auf ihn aufmerksam gemacht. Am Bahnhof Düren verließ der 17-Jährige aus Kerpen die Bahn und wurde dort von den hinzugerufen Polizeibeamten erwartet. Hier gab er den Ahnungslosen, der gar nicht wisse, was die Beamten von ihm wollten. Dies drückte er allerdings nicht so gewählt aus. Stattdessen tat er dies begleitet von unflätigen Beleidigungen und Bedrohungen. Als er dann noch Anstalten machte, nach den Beamten zu schlagen, kündigte diese ihm an, ihm Handfesseln anzulegen. Damit war der Jugendliche wiederum nicht einverstanden. Er wurde schließlich mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und dort gefesselt. Dies hinderte ihn nicht daran, nach den Beamten zu treten und sei weiterhin zu beleidigen.

Der 17-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab auf der Wache einen Wert von 1,92 Promille. Zur Feststellung der Schuldfähigkeit wurde eine Blutprobe entnommen. Den Kerpener erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie wegen Widerstandes und Beleidigung.

