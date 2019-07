Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Bäckerei - hoher Sachschaden

33034 Brakel (ots)

Ein Sachschaden von 3000 Euro ist in einer Bäckerei in der Industriestraße durch einen Einbruch entstanden. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag, 09.07.2019, 18:30 Uhr und Mittwoch, 10.07.2019, 04:30 Uhr, in das Gebäude ein und verursachten hierbei erheblichen Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Täter das Gebäude vermutlich ohne Diebesgut. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./he

