Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mann mit Rettungshubschrauber nach Unfall in Klinik

Brakel-Hampenhausen (ots)

Am Montag, 08.07.2019 gegen 16.08 h wurde der Polizei durch die Feuerwehrzentrale ein Unfall mit Personenschaden in Hampen- hausen gemeldet. Bei dem Unfall war ein 84jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW auf einem Wirtschaftsweg aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug legte in dem angrenzenden Maisfeld noch ca. 80 m zurück bevor es zum Stillstand kam. Die ebenfalls an Bord befindliche 54jährige Tochter des Fahrers wurde nicht verletzt. Der Fahrer war jedoch so schwer verletzt, dass er mittels eines Rettungshubschraubers in das Klinikum Kassel geflogen wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Der PKW war nicht mehr fahrbereit (Totalschaden) und musste abgeschleppt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 1100 Euro geschätzt. /Wo.

