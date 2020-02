Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Automat geknackt

Neuenrade (ots)

Am heutigen Morgen, kurz vor 01 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte den Staubsaugergautomaten an der Tankstelle an der Werdohler Straße aufgebrochen und das Münzfach geleert hatten.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

