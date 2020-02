Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher überrascht

Lüdenscheid (ots)

Am gestrigen Mittag, gegen 13:20 Uhr, hebelte ein unbekannter Mann die Balkontür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hochstraße auf. Er verschaffte sich Zugang zur Wohnung und wurde von der Geschädigten überrascht und flüchtete über den Balkon in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: männlich, schmale Statur, ca. 175 cm groß, unter 30 Jahre alt, dunkel gekleidet, Kapuze über dem Kopf. Es entstand Sachschaden.

Hinweise bitte an die Wache Lüdenscheid.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell