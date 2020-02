Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher zweimal bemerkt

Plettenberg (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 03:05 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter an einem Haus am Oesterweg zwei Fenster aufzuhebeln. Als die Geschädigten den Täter bemerken, flüchtet eine dunkel gekleidete Person in Richtung Sundheller Weg.

An der Schleusinger Straße versuchte es ein unbekannter Mann gegen kurz vor 6 Uhr. Der mit einer dunkelblauen Jacke bekleidete ca. 30 Jahre alte Mann versuchte in ein dortiges Haus einzubrechen. Als er ertappt wurde, scheiterte er und floh in Richtung Bludenzer Straße. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen in der Nacht zum heutigen Freitag nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de

