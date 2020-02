Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah die Täter?

Herscheid (ots)

An der Wellner Straße versuchten unbekannte Einbrecher am gestrigen Mittwoch, gegen 00:40 Uhr (Auslösung der Alarmanlage), in eine dortige Firma einzubrechen. Die Täter öffneten eines der Schiebtore und beschädigten Bewegungsmelder und Lichtanlagen. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinwiese zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Meinerzhagen (9199-0) entgegen.

