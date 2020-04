Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach-Rielingshausen: Diebstahl auf Baustelle; Steinheim an der Murr: Auto aufgebrochen

Marbach-Rielingshausen: Diebstahl auf Baustelle

Aus dem verschlossenen Kellerraum eines Neubaus an der Ecke Egelseestraße/Frankenstraße haben unbekannte Täter zwischen Dienstag 17:00 Uhr und Mittwoch 07:00 Uhr zwei Rohrpressen der Hersteller "BTI" und "Viega" inklusive Zubehör im Wert von etwa 3.500 Euro entwendet. Die Unbekannten hatten sich vermutlich über einen offenen Kabelschacht Zugang zu dem Kellerraum verschafft. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach, Tel.07144 900-0,entgegen.

Steinheim an der Mur: Auto aufgebrochen

Auf dem Parkplatz des Schulzentrums an der Lehenstraße hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen an einem dort geparkten schwarzen BMW eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend aus der Mittelkonsole 200 Euro Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Steinheim, Tel. 07144 82306-0, bittet um Hinweise.

