Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Gasgrill gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten es zwischen Montag 12:00 Uhr und Dienstag 08:30 Uhr auf eine Gemeinschaftstiefgarage in der Schloßbergallee in Bönnigheim abgesehen. Offenbar wurde versucht die Tiefgaragentür aufzuhebeln. Als dies misslang, sind die Täter auf noch ungeklärte Art und Weise in die Garage eingedrungen und haben dort einen Gasgrill entwendet. Der Grill stand samt Gasflasche sowie Schutzhülle auf einem Stellplatz und hat einen Wert in Höhe einer dreistelligen Summe. Darüber hinaus entstand an der Garagentür ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bönnigheim, Tel. 07143 22414, in Verbindung zu setzen.

