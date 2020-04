Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: Festnahmen nach Zigarettendiebstahl - Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Der 51-jährige Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in Bietigheim-Bissingen in der Prinz-Eugen-Straße bekam es am Dienstag gegen 16:15 Uhr mit renitenten Ladendieben zu tun.

Zunächst beobachtete der 51-Jährige den 46-jährigen Tatverdächtigen im Getränkebereich, als dieser eine Schachtel Zigaretten an sich nahm und wohl in der Hand unter seinem Smartphone versteckte. Mit der Schachtel Zigaretten soll er dann zu seinem 48-jährigen Begleiter gegangen sein und diesem die Zigaretten in die Jackentasche gesteckt haben. Der 48-Jährige verließ dann über den Kassenbereich den Einkaufsmarkt und bezahlte die Zigaretten nicht.

Beide Tatverdächtige trafen sich draußen auf dem Parkplatz bei einem Pkw wieder. Als der Ladendetektiv dann den 46-Jährigen am Fahrzeug ansprach, kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden, wobei der 51-Jährige leicht verletzt wurde. Als Passanten eingriffen und ihn vom 46-jährigen Tatverdächtigen wegzogen, gelang es diesem ins Fahrzeug einzusteigen und wegzufahren. Der 48-jährige Tatverdächtige rannte zu Fuß in Richtung Bahnhof davon.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnten beide Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Während der 48-jährige nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen wurde, wird der 46-jährige Tatverdächtige heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen räuberischen Diebstahls einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden noch Zeugen gesucht. Diese können sich unter Tel. 07141 18 9 melden.

