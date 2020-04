Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Gewässerverunreinigung führt zu Fischsterben in der Glems

Ludwigsburg (ots)

Nachdem vergangenen Samstag gegen 18.00 Uhr der Gewässerwart des Angelsportvereins Ditzingen mehrere tote Fische in der Glems feststellen musste, ist die Ursache derzeit noch unklar. Die bisherigen Ermittlungen erbrachten Hinweise darauf, dass es zu einer Störung im Gruppenklärwerk Ditzingen gekommen ist. Dies führte zu einer Schaumbildung, vermutlich handelt es sich um sogenannten Schwimmschlamm, der über das Nachklärbecken in die Glems gelangte und mutmaßlich eine Verringerung des Sauerstoffgehalts im Wasser bedingte. Der Sauerstoffmangel führte in der Folge wohl zu dem Fischsterben. Gemäß den bisherigen Erkenntnissen sind bereit mehr als 20 Kilogramm Fisch verendet. Die Fische werden derzeit durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart untersucht. Das Wasser der Glems wird ebenfalls weiterhin beprobt und untersucht. Das Landratsamt Ludwigsburg sowie das Regierungspräsidium Stuttgart und der Betreiber des Werks sind bereits eingeschaltet. Die Ermittlungen, was zu der Störung im Klärwerk geführt hat, dauern an.

