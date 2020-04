Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallfucht in Rutesheim und in Böblingen; Verkehrsunfall in Unterjettingen; 25-Jähriger leistet im Bereich der L 1184 Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Zeugen zu Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 09:00 und 09:30 Uhr einen Audi, der zu dieser Zeit in der Dieselstraße in Rutesheim auf einem Baumarkt-Parkplatz abgestellt war. Vermutlich stieß der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Wagen und richtete hierbei einen Sachschaden von rund 3.000 Euro an. Anschließend fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Mercedes beschädigt

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der in der Schafgasse in Böblingen, zwischen Samstag 17:00 Uhr und Dienstag 16:30 Uhr, am Fahrbahnrand geparkt war. Ohne sich um den Frontschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte schließlich aus dem Staub. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 entgegen.

Jettingen-Unterjettingen: Motorrollerfahrer und Sozia leicht verletzt

In Unterjettingen ereignete sich am Dienstag gegen 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 16-jähriger Motorrollerfahrer wollte mit seiner gleichaltrigen Mitfahrerin von der Straße "Kohlplatte" nach links in die Lange Straße einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit eine entgegenkommende 64-jährige Mercedes-Lenkerin und stieß im Kreuzungsbereich mit ihr zusammen. Während der 16-Jährige auf die Motorhaube flog, stürzte seine junge Mitfahrerin auf den Asphalt. Sie erlitten leichte Verletzungen und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Bondorf: 25-Jähriger leistet Widerstand

Im Rahmen einer Schwertransportbegleitung befanden sich mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Dienstag gegen 23:45 Uhr auf der Landesstraße 1184, auf Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 28 in Richtung Horb, im Einsatz. Aufgrund des Schwertransports wurde in diesem Bereich die Landesstraße gesperrt. Hierzu stellten die eingesetzten Beamten einen Streifenwagen mit Blaulicht quer zur Fahrbahn. Ein 25-Jähriger, der sich mit einem VW Golf der Absperrung genähert hatte, ignorierte diesen Umstand allerdings und fuhr um das Streifenfahrzeug herum. Im Anschluss daran konnte ein Polizeibeamter den Fahrer des Wagens mittels Handzeichen zum Anhalten bewegen. Dies soll erst geschehen sein, als der vordere Stoßfänger das Hosenbein des Polizisten bereits berührte. Nachdem die Fahrertür daraufhin geöffnet und der 25-Jährige angesprochen wurde, wollte dieser seine Fahrt fortsetzten. Der Beamte, der in das Fahrzeug hinein gebeugt war, konnte das Wegfahren jedoch verhindern und den Zündschlüssel abziehen. Anschließend wurde der 25-Jährige, der aus dem Wagen ausgestiegen war, von dem Polizisten festgehalten. Der Mann riss sich allerdings los und flüchtete zu Fuß in Richtung eines Feldes. Zwei Beamte nahmen daraufhin die Verfolgung auf und stellten den Flüchtenden am Feldrand. Am Boden sollte der 25-Jährige, der augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, fixiert werden. Er widersetzte sich den Maßnahmen und leistete Widerstand. Hierbei wurde eine Beamtin leicht verletzt. Schlussendlich konnte der gefesselte Querulant, der sich bei den Widerstandshandlungen ebenfalls leichte Verletzungen zuzog, in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er medizinisch versorgt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte eine geringe Menge Marihuana, die der 25-Jährige während seiner Flucht weggeworfen hatte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Obhut zweier Verwandten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell