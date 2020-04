Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht; Möglingen: Diebe auf Baustelle unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Unfallflucht

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen, die zwischen Sonntag 19.00 Uhr und Dienstag 11.00 Uhr eine Unfallflucht in der Kirchtalstraße in Kornwestheim beobachteten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen geparkten BMW, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Verursacher anschließend davon.

Möglingen: Diebe auf Baustelle unterwegs

Diverse Baumaschinen und zwei Fahrzeugbatterien wechselten zwischen Donnerstag 16.00 Uhr und Dienstag 07.30 Uhr auf illegale Weise in der Raiffeisenstraße in Möglingen den Besitzer. Unbekannte Diebe begaben sich auf eine Baustelle und knackten den mit mehreren Schlössern gesicherten Baucontainer, in dem verschiedene Baumaschinen lagerten. Unter anderem stahlen die Unbekannten einen Druckluftkompressor, einen Hydraulikmeißel sowie einen Abbruchhammer. Darüber hinaus ließen sie auch die beiden Fahrzeugbatterien eines Baustellenfahrzeugs mitgehen. Der Wert des Diebesguts wurde auf knapp 9.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden dürfte rund 400 Euro betragen. Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141/62033, bittet Zeugen sich zu melden.

