Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Deufringen: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich übersah der Fahrer eines Opels am Montag gegen 12:00 Uhr beim Abbiegen in ein Grundstück im Irmweg in Aidlingen-Deufringen einen ihm entgegenkommenden Radfahrer, so dass der 55-Jährige auf seinem Rennrad zunächst vom Fahrzeug touchiert wurde und in der Folge stürzte. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens war bislang noch nicht bezifferbar.

