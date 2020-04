Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Ein Gesamtschaden von 6000 EUR, zwei beschädigte Fahrzeuge und eine leichte Verletzung ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagabend um 20:20 Uhr im Kreuzungsbereich Ergenzinger Straße / Gartenstraße in Bondorf ereignet hat. Die 49-Jährige BMW-Lenkerin befuhr die Gartenstraße von der Hindenburgstraße aus kommend und bog am Ende der Gartenstraße nach links in die Ergenzinger Straße ab. Beim Abbiegevorgang übersah sie, trotz vorherigem Abbremsen ihres Fahrzeugs, den auf der Ergenzinger Straße fahrenden Motorradlenker, welcher in Fahrtrichtung Mötzingen unterwegs war. Beim Erkennen der Gefahrensituation leitete der 27-Jährige Motorradlenker eine Vollbremsung ein. Eine Kollision mit dem, zum Unfallzeitpunkt, stehenden BMW konnte er dadurch jedoch nicht verhindern. Durch die Kollision wurde der Suzukilenker über das Fahrzeug der Unfallverursacherin geschleudert. Am Unfallort klagte der 27-Jährige über Schmerzen im Schulterbereich, weshalb er durch die anwesenden Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Aufgrund des Unfalls war das Motorrad nicht mehr fahrbereit.

