POL-LB: Unfälle mit Verletzten auf der BAB 81 und in Tamm; Gartenhausaufbrüche in Mundelsheim und Kleinglattbach

BAB 81, Gemarkung Sindelfingen: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr befuhr eine 57-jährige Opel-Fahrerin die A81 von Sindelfingen kommend in Richtung Stuttgart. Im Bereich der Überleitung zur A8 am Kreuz Stuttgart kam ihr Fahrzeug aufgrund einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender 39 Jahre alter Fahrer eines VW Golf, der ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, erkannte den Opel zu spät und kollidierte mit diesem. Als Ursache hierfür gab er an, dass der Opel nicht ausreichend abgesichert war. Die Fahrerin sowie die beiden weiteren Insassen des Opel Astra im Alter von 22 und 25 Jahren werden beim Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des VW Golf wird durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle durch einen Abschleppdienst geborgen werden, der entstandene Sachschaden beträgt circa 4.500 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet darum, dass sich Zeugen, insbesondere solche, die Angaben zur Sicherung des Pannenfahrzeugs machen können, unter der Telefonnummer 0711/6869-0 melden.

Tamm: Fahrradfahrer wird bei Unfall mit einem Pkw leicht verletzt

Am Freitag gegen 19:10 Uhr befuhr ein 41-jähriger Opelfahrer die Hauptstraße in Tamm vom Bahnhof herkommend. An der Kreuzung zur Schillerstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 37 Jahre alten Fahrradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer erlitt in der Folge leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Mundelsheim: Gartenhaus aufgebrochen

Auf einem Gartengrundstück an der Großbottwarer Straße brach ein bislang unbekannter Täter in der Nacht auf Freitag eine Gartenhütte auf. Aus der Hütte wurden verschiedene Elektrogeräte, Werkzeuge sowie ein Stromaggregat und Getränke gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 1.500 Euro.

Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen

Im Gewann Bartenberg wurden in der Nacht auf Freitag vier Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage aufgebrochen und dadurch teilweise erheblich beschädigt. Neben einer Kiste Bier entwendeten die bislang unbekannten Täter verschiedene Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

