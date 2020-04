Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Rotlichtunfall; Markgröningen: 60-Jähriger in Kirche in die Tiefe gestürzt

Ludwigsburg (ots)

Sachsenheim-Großsachsenheim: Rotlichtunfall

Vermutlich weil ein 23 Jahre alter Mercedes-Fahrer eine rot zeigende Ampel übersah, kam es am Dienstag kurz nach 18.00 Uhr auf der Landesstraße 1125 auf Höhe des Gewerbegebiets Eichwald zu einem Unfall. Der 23-Jährige, der in Richtung Sersheim unterwegs war, überfuhr die Kreuzung mit der Gerhard-Rummler-Straße, obwohl seine Ampel rot war. Nahezu zeitgleich wollte ein 45 Jahre alter Mann, der ebenfalls einen Mercedes lenkte, bei "grün" von der Gerhard-Rummler-Straße nach links auf die L 1125 in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen abbiegen. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Der 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 13.000 Euro.

Markgröningen-Unterriexingen: 60-Jähriger in Kirche in die Tiefe gestürzt

Bei Vorbereitungsmaßnahmen zu geplanten Schädlingsbekämpfungsarbeiten in der Frauenkirche in Unterriexingen erlitt ein 60 Jahre alter Mann am Dienstag gegen 18.00 Uhr schwere Verletzungen. Der 60-Jährige befand sich gemeinsam mit einem 57 Jahre alten Bekannten in der Kirche, um diesem wohl zu helfen. Bei Betreten des Kirchturms brach mutmaßlich eine Bodendiele und der 60-Jährige stürzte etwa zehn Meter innerhalb der Kirche in die Tiefe. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber befand sich ebenfalls vor Ort, kam jedoch nicht zum Einsatz. Die Kirche befindet sich in Privatbesitzt. Bei dem 57 Jahre alten Mann soll es sich um einen Angestellten des Besitzers handeln. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell