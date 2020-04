Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Lkw in Holzgerlingen umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: Lkw auf die Seite gekippt

Auf der Motocross Strecke in Holzgerlingen kam es am Mittwoch gegen 10:30 Uhr zu einem Vorfall, bei dem ein Sachschaden von über 10.000 Euro entstand. Im Zuge von Umbauarbeiten befand sich ein 49-Jähriger mit einem Lkw-Kipper auf der Motocross Strecke. Vermutlich aufgrund von Unebenheiten verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er rückwärts einen Hügel befuhr. Der Lkw kippte in der Folge zur Seite und wurde beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der 49-jährige Fahrer unverletzt. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Holzgerlingen mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften aus. Zudem ist der Lkw nicht mehr fahrbereit und wird im Laufe des Tages geborgen.

