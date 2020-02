Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgänger von Straßenbahn erfasst

Karlsruhe (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 41-jähriger Fußgänger beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Dienstagmorgen auf der Kaiserallee. Gegen 05.20 Uhr war eine Straßenbahn zwischen den Haltestellen Philippstraße und Händelstraße stadteinwärts unterwegs. Der Fahrer der Bahn erkannte den 41-Jährigen in der Nähe der Gleise, verlangsamte seine Fahrt und gab Warnzeichen. Plötzlich trat der 41-Jährige auf die Gleise um diese zu überqueren. Hierbei wurde er von der langsam fahrenden Straßenbahn erfasst und ins Gleisbett geschleudert. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

