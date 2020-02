Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Echte - Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Echte - (rb) Bereits am Dienstag nachmittag wurde auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hauptstraße nach einem Hinweis der Fahrer eine Renault kontrolliert. Der Mann stand deutlich unter dem Einfluß alkoholischer Getränke und musste sich in der Folge einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

